Trump'tan, Epstein'a gönderdiği iddia edilen 'cinsel içerikli' mektuba ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a gönderildiği iddia edilen "cinsel içerikli" doğum günü mektubunun kendisine ait olmadığını açıkladı.

NBC News'in haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada mektubun özgünlüğünü reddederek, iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil. Uzun süredir beni takip eden herkes bunun benim dilim olmadığını bilir" dedi.

Epstein'a mektup gönderdiği iddialarını "Ölü bir konu" olarak değerlendiren Trump, "Bu saçmalık ve açıkçası zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ölü bir konu hakkında yorum yapmam. Tüm yorumları personele ilettim. Bu ölü bir konu" ifadelerini kullandı.

Mektupta ne yazıyor?

Trump'ın reddettiği mektup, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Komite, mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin bir parçası olarak gönderildiğini ileri sürdü.

Mektupta Trump'ın adı ve imzası bulunduğu, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadın silüeti ile çerçevelenmiş bir metin yer aldığı iddia edildi. Trump'ın Epstein'a hitaben, “Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim.” ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Trump, bu iddiaların ardından The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektuba ilişkin tüm suçlamaları reddetmişti.

Musk'ın Trump hakkında iddiaları

ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamayla "Amerikan Partisi" adını verdiği yeni siyasi oluşumun kurulduğunu duyurmuş ve partinin öncelikli hedeflerinden birinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların kamuoyuna açıklanması olduğunu belirtmişti.

Musk ayrıca, Trump'ı hedef alarak "Trump eğer Epstein dosyalarını açıklamazsa, insanlar ona nasıl güvenebilir?" ifadelerini kullanmıştı.

Gerilim vergi indirimi tartışmasıyla başladı

Musk ve Trump arasındaki gerilim, vergi indirimi tasarısı konusundaki anlaşmazlıkla başlamıştı. ABD'li milyarder Musk, tartışma sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" şeklinde paylaşımda bulunmuş, ardından ise silmişti.

Epstein dosyası nedir?

Jeffrey Epstein dosyası, son yılların en büyük cinsel istismar ve insan kaçakçılığı skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Amerikalı milyarder finansçı Epstein, yıllarca genç kızlara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla gündemdeydi. Politikacılar, iş insanları ve ünlü isimlerle kurduğu yakın ilişkiler, davanın kamuoyundaki etkisini artırdı.

Epstein, 2008'de cinsel suçlardan hüküm giymesine rağmen uzun süre ciddi yaptırımlardan kaçmayı başardı. 2019'da tekrar tutuklanan Epstein, federal suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Aynı yıl New York'taki hapishanede intihar ettiği açıklandı ancak ölümüyle ilgili şüpheler hâlâ tartışılıyor.

Epstein dosyası, sadece onun değil, çevresindeki güçlü kişilerin de karanlık ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.