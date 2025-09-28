Trump'tan Fed Başkanı Powell'ı hedef alan karikatürlü paylaşım: Kovuldun!

Trump'ın sosyal medya hesabından Fed Başkanı Powell'ı hedef alan bir karikatür paylaştı.

Karikatürde, Trump'ın Powell'a yönelik "You're Fired" (Kovuldun) ifadelerini kullanması kafaları karıştırırken, Fed Başkanı'nın gerçekten görevden alınıp alınmadığı konusu endişe yarattı.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri

Trump, ikinci kez başkan seçilmesinden bu yana kötü giden ekonomi için en çok Fed Başkanı Powell'ı hedef göstermiş, ısrarla faizi indirmesini istemişti.

Ancak Fed Başkanı Powell, bu ay 25 baz puanlık indirime giderek yine Trump'ın hedef listesine girdi.

Fed'in geç hamleleri nedeniyle faizin yüksek kaldığını ve ekonomik potansiyelin sınırladığını savunan Trump, Powell’ın başarısızlığına rağmen ülke ekonomisinin güç kazandığını ve daha da güçleneceğini söylemişti.

Olacakların sinyali mi?

Şu ana kadar hiçbir Fed başkanı, bir ABD başkanı tarafından görevden alınmasa da sosyal medya kullanıcıları Trump'ın bu paylaşımı ile "olacakların sinyalini" verdiğini belirtiyor.

Trump, geçtiğimiz günlerde de Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un mortgage dolandırıcılığına karıştığını iddia ederek görevden alınmasını istemiş ancak bu adım yargı engeline takılmıştı.