Trump'tan Fed'e sürpriz ziyaret kararı! Baskının dozu artıyor

Powell’a yönelik eleştirilerinde vites yükselten Trump'ın bugün Fed’e süpriz bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump'ın perşembe günü yerel saat ile 16:00'da (TSİ 23.00) Fed'i ziyaret edeceği bildirildi. Programda Trump’ın Powell ile görüşüp görüşmeyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Fed üzerindeki baskı artıyor

Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı James Blair, hafta başında yaptığı açıklamada, perşembe günü bazı yönetim yetkililerinin Fed’i ziyaret edeceğini belirtmiş, ancak başkanın katılacağından bahsetmemişti. Trump’ın ziyareti, bağımsız bir kurum olarak görülen Fed üzerindeki baskının da arttığına işaret ediyor.

6 ayda 23 eleştiri

Trump, Powell’ı ABD faiz oranlarını yeterince sert şekilde düşürmediği gerekçesiyle defalarca eleştirmiş, “akılsız” olarak nitelemiş ve kamuoyu önünde görevden almayı düşündüğünü ima etmişti. Powell'a yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu dönem haziran ayı olurken, Trump, ayda ortalama 4 kez Powell'ı gündeme taşıdı.

Açıklamalarının önemli bir kısmında Powell'a "ahmak", "aptal" ve "berbat" gibi hakaretler eden Trump, Powell'ı "siyasi" olmakla, ülkeye büyük maddi kayıp yaşatmakla ve kötü iş çıkardmakla suçladı.