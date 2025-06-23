Trump'tan Fordo saldırısı açıklaması! 'Yok edildi demek doğru olur'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"En büyük hasar, yeraltı seviyesinde"

Uydu görüntülerinin "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" gösterdiğini savunan Trump, "’Yok edildi’ demek doğru bir ifade" ifadesini kullandı. Fordo tesisindeki beyaz binaya dikkat çeken Trump, yapının yeraltına gömülü olduğunu, çatısının da toprak seviyesinin altında kaldığını belirtti. "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, New York Times tarafından incelenen uydu görüntülerinde, Fordo’daki söz konusu dış yapı olan "destek binası"nda herhangi bir yıkım izine rastlanmadığı, sığınak delici bombaların giriş noktalarının ise tespit edildiği aktarıldı.

'Sadece hasar aldı' iddiası

Amerikalı bir üst düzey yetkili, Fordo tesisinin saldırı sonucu tamamen yok olmadığını ancak "ciddi zarar gördüğünü" belirtti. Trump ise Fordo, Natanz ve İsfahan’daki hedeflerin "tamamen yok edildiğini" öne sürerken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil bazı yetkililerin yalnızca "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.