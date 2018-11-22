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Trump'tan ‘hükümeti kapatma' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırında devam eden göçmen krizi sebebiyle inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti kapatabileceğini açıkladı.

Trump'tan ‘hükümeti kapatma' tehdidi
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ABD Başkanı Donald Trump basına yaptığı açıklamada, Orta Amerika Ülkeleri'nden gelen göçmenlerin Meksika sınırı üzerinden ülkeye girmesini önlemek için iki ülke arsında inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçenin ayarlanmaması halinde hükümeti kapatabileceğini söyledi.

Trump, “Bir kapatma söz konusu olabilir mi? Duvarı da içeren sınır güvenliği konusu sebebi ile kesinlikle olabilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

abd Donald Trump
Dunya.com

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