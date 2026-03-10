Trump'tan Hürmüz uyarısı: Mayın döşendiyse derhal kaldırılmalı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump şunları kaydetti:

"Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacak."