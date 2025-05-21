Trump'tan ikinci Zelenski vakası: Güney Afrika Devlet Başkanı'na yapmadığı kalmadı
ABD Başkanı Donald Trump , Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı basın toplantısında Devlet Başkanı'na, Güney Afrikalıların beyaz insanların öldürülmesi yönünde atılan sloganların videosunu izleterek, "Ülkenizde beyazlara soykırım yapıyorsunuz" dedi. Trump bu skandalın hemen ardından muhabirin Katar'ın hediye ettiği uçağı sormasıyla sinirlerine hakim olamayarak "Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sus, sana bir daha soru yok. Aptal" diyerek muhabiri Oval Ofis'ten kovdu.
ABD Başkanı Donal Trump, Ukranya Devlet Başkanı Zelenski skandalının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlayan Trump, gazetecilerin önünde Devlet Başkanı'na, Güney Afrikalıların beyaz insanları öldürmek için slogan attığı videoyu izleterek, “Ülkenizde beyazlara soykırım yapıyorsunuz, topraklarını çalıyorsunuz, binlerce insanı öldürüyorsunuz” dedi.
Muhabiri kovdu: Sana bir daha soru yok, aptal
Basın toplantısı esnasında muhabirin Katar'ın hediye ettiği uçağı sorması üzerine sinirlenen Trump, "Buradan defolup gitmelisin. Bunun konuyla ne ilgisi var? Ne anlatıyorsun sen? Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sana bir daha soru yok, aptal” dedi.