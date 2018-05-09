Trump'tan İran'a nükleer uyarısı

09 Mayıs 2018

Beyaz Saray'da kabinesini toplayan ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump, burada basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ile hızlanan diplomasi adımlarından bahseden Trump, Kuzey Kore'nin elinde tutulan 3 Amerikalının kurtarılması konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ve Kuzey Kore lideri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti. Trump, "Kim'i bu yaptığı işten dolayı takdir ediyorum." dedi.

Trump, Kim ile görüşeceği yeri 3 gün içinde duyuracak

Daha önce Kim ile yapacağı görüşme için en uygun yerin iki ülke sınırında yer alan Kuzey-Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgenin (DMZ) olduğunu dile getiren Trump, bugünkü açıklamasında ise Kim ile görüşeceği yeri 3 gün içinde açıklayacağını ve buranın DMZ olmadığını bildirdi.

Trump, Kuzey Kore yapacakları müzakere için de "İki taraf da bir anlaşmayı müzakere etmek istiyor. Sanıyorum tüm dünya için iyi olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için iyi bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Pompeo'nun Kuzey Kore'den teslim alınan 3 rehine ile yolda olduğunu ve yerel saatle gece 02.00 civarında Washington'a ineceğini ifade etti.

Trump, birçok kişinin Kuzey Kore diplomasisi konusunda kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini, ancak kendisinin bu tür bir ifadeyi hiç kullanmadığını söyledi.

İran'a yeni uyarı

Öte yandan Trump, dün nükleer anlaşmadan çıktığı İran konusunda da açıklamalarda bulunarak Tahran yönetimine uyarılarda bulundu.

İran'ın nükleer programına yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları da değerlendiren Trump, "İran'a bunu yapmamasını öneririm. Eğer yaparlarsa bunun ağır sonuçları olur." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.

Hamaney: Sayın Trump yanlış yapıyorsunuz

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Kaynak: İHA