Trump'tan İran'a yeni tehdit: Gelecek hafta çok kötü olacak

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ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken Trump, Tahran'ın diplomatik görüşmelere yanaşmaması halinde Washington'ın askeri operasyonları gelecek hafta daha da sertleştireceğini söyledi.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'ın stratejik altyapılarının hedef alınabileceğini söyledi, "Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız" dedi.

Yeni hedef enerji tesisleri ve köprüler

Trump'ın özellikle enerji tesisleri ve ulaşım altyapısına işaret ederken "Gelecek hafta enerji santralleri ve köprüler gündeme gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa bunları devre dışı bırakacağız" diyerek yeni saldırıların sinyalini verdi.

Tahran yönetimi ise ABD'nin saldırılarına karşılık Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor.

Brent petrol yeniden tırmanıyor

Gerilimin merkezindeki kritik noktalarından biri Hürmüz Boğazı olurken Trump, daha önce bu güzergahtan geçen ticari kargolara ek vergi uygulanabileceğini açıklamış ancak daha sonra bu kararından geri adım atmıştı. Güvenlik endişeleri bir kez daha enerji piyasasını vururken Brent petrolün varili 85 doların üzerine çıktı.

Uluslararası denizcilik kuruluşu BIMCO'nun güvenlik ve emniyet sorumlusu Jakob Larsen, bölgedeki gelişmelerin sektör açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, sürekli değişen açıklamaların piyasalardaki belirsizliği artırdığını söylüyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin daha da yükselmesi halinde enerji arzı, petrol fiyatları ve küresel ticaret üzerinde yeni baskılar oluşması bekleniyor.