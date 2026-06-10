Trump'tan İran'a yeni tehdit: Şimdi bedelini ödeyecekler

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tahran yönetimini ve İran ordusunu hedef aldı. Trump, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ileri sürerek ülkenin ağır bir yenilgi yaşadığını savundu.

İran ordusunun "tam bir karmaşa içinde" olduğunu söyleyen Trump, özellikle donanma ve hava kuvvetlerinin büyük bölümünün artık varlığını sürdüremediğini iddia etti. İran'ın sahada etkili bir karşılık veremediğini öne süren Trump, "İran sadece konuşuyor, icraat yok" ifadelerini kullandı.

"Tamamen yenilgiye uğradılar"

Trump açıklamasında, İran'ın askeri açıdan ciddi kayıplar verdiğini belirterek, "Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile. Tamamen yenilgiye uğradılar" değerlendirmesinde bulundu.

"Şimdi bedelini ödeyecekler"

Tahran yönetiminin diplomatik süreçlerde zaman kaybettiğini savunan Trump, İran'ın daha önce kendileri için avantajlı olabilecek bir anlaşmayı müzakere etmekte geç kaldığını söyledi.

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" ifadelerini kullanarak İran'a yönelik baskının süreceği mesajını verdi.