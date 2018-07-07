Trump'tan medyaya tehdit: 7 yıl içerisinde yok olacaksınız

07 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yönelik "7 yıl içerisinde yok olacaksınız" tehdidinde bulunarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, "Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post, sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA