Trump'tan OPEC'e manipülasyon suçlaması

02 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol piyasalarını manipüle etmeyi bırakması uyarısında bulundu. Trump ayrıca İran ile iş yapan Avrupalı şirketlere yaptırım tehdidinde bulunarak ABD'nin yakın müttefikleri üzerinde baskıyı artırdı.

Trump, Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo" programındaki söyleşisinde Kasım ayındaki Kongre seçimlerine kadar Kanada ve Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) revizyonu için yapılan müzakerelerinin tamamlamayacağını da ekledi.

Trump ayrıca Cumartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud'un daha fazla petrol üretmeyi kabul ettiğini söyledi.

Beyaz Saray bunun ardından Suudi Arabistan kralının gerektiği takdirde ülkesinin petrol üretimini artırabileceğini söylediğini açıklayarak Trump'ın ifadelerinden geri adım attı.

Petrol fiyatları, dünya çapında talebin arttığı bir ortamda ABD'nin tekrar başlattığı İran yaptırımlarını nedeniyle petrol arzının azalacağı endişeleriyle yükseliyor.

Yükselen petrol fiyatları, Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Trump'ın bu yıl yaptığı vergi indirimlerinin ekonomiyi güçlendirdiğini savunan Cumhuriyetçilerin elini zayıflatabilir.

Trump, Suudi Arabistan'ın üyesi olduğu OPEC'i suçladı. Trump'a birisinin petrol piyasalarını manipüle edip etmediğini sorulduğunda "OPEC ediyor ve bu ülkelerin çoğunu koruduğumuz için (manipüle etmeyi) bıraksa iyi olur" dedi.

Trump ayrıca diğer ABD müttefikleri için sert sözler sarfetti. Trump Mayıs ayında ülkesinin İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek Avrupalı müttefikleri için hayal kırıklığı yaratmıştı.

Trump "Avrupalı" şirketlerin şu anda İran'la iş yapmaları halinde yaptırımlarla karşılaşacaklarını söyledi.

Trump, ilerleyen günlerde Brüksel'de NATO müttefikleriyle biraraya gelecek. Trump NATO müttefiklerini savunma harcamaları düşük olduğu için sert şekilde eleştiriyor.

Ticaret gerilimi bu ziyarete gölge düşürebilir. Trump, Avrupa, Kanada ve dünya çapındaki diğer müttefiklerin haksız ticari uygulamalarına tepki olarak ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getirmişti.

Kaynak: Reuters