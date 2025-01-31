Trump'tan sert çıkış! BRICS’e yüzde 100 gümrük tarifesi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin doların yerine geçebilecek yeni bir para birimi oluşturmayı planlaması durumunda, bu ülkelere "yüzde 100" gümrük tarifesi uygulayacakları tehdidini yineledi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinden ABD dolarının yerini alacak bir para birimi oluşturmayacakları veya desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirtti. Trump, "aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını" ve bu ülkelerin ABD'ye ihracat yapamayacaklarını vurguladı.

"ABD buna sessiz kalmayacak"

Trump, BRICS ülkelerinin "dolardan uzaklaşmaya çalıştığını" ve ABD'nin buna sessiz kalmayacağını savunarak, "Bu ülkeler, başka bir 'enayi ulus' bulabilirler" dedi. Ayrıca, BRICS'in doların yerini almasının mümkün olmadığını belirterek, "bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD'ye elveda demelidir" şeklinde açıklama yaptı.

BRICS dünya ekonomisinde önemli role sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) kısaltması, 2001 yılında İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından bu dört ülkenin büyüme potansiyelini vurgulayan bir makale ile literatüre girmişti. BRICS'in kuruluşu, Rusya'nın öncülüğünde, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetine karşı bir denge kurma amacı taşıyan gayriresmi bir platform olarak 2009 yılına dayanıyor. Güney Afrika'nın 2010 yılında davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Toplam üye sayısı 10'a çıktı

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucu üyelerinin yanı sıra, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla genişledi. 2024 yılı itibariyle, Endonezya'nın da üyeliğiyle toplam üye sayısı 10'a çıktı ve BRICS, dünya ekonomisinde giderek daha fazla söz sahibi olmaya devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da 2025 yılı itibarıyla "ortak devlet" statüsünde BRICS'e katılacağını duyurdu.