Trump'tan Soğuk Savaş hamlesi: Kömür için 700 milyon dolarlık plan

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, kömür santrallerini desteklemek amacıyla Soğuk Savaş döneminden kalan ulusal savunma yetkilerini kullanarak yaklaşık 700 milyon dolarlık kaynak sağlamaya hazırlandığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkiliye göre Trump'ın, ulusal güvenlikle bağlantılı alanlarda başkanlara kapsamlı yetkiler veren 1950 tarihli Savunma Üretim Yasası'nı devreye alacağını perşembe günü açıklaması bekleniyor.

Kömür santralleri yenilenecek

Plan kapsamında bir düzineden fazla kömür santralinin modernize edilmesi, Batı Yakası'nda büyük ölçekli bir ihracat terminalinin kurulması ve yeni enerji tesisleri için şirket yatırımlarına eş finansman sağlanması hedefleniyor. Yetkili, programın ayrıntılarında değişiklik yapılabileceğini aktardı.

Trump yönetimi, enerji politikalarını ulusal güvenlik çerçevesinde değerlendirirken özellikle yüksek elektrik ihtiyacı bulunan yapay zeka veri merkezlerinin talebini karşılamayı ve geniş fosil yakıt kaynaklarına sahip yabancı rakiplerin etkisini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Elektrik üretiminde kömürün payı azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre, geçmiş yıllarda ülkenin elektrik üretiminin yarısından fazlasını karşılayan kömürün payı son dönemde beşte birin altına geriledi. Elektrik şirketleri, maliyet avantajı nedeniyle doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklara yönelmeye başladı.

Kaynağın büyük bölümü 13 tesise ayrılacak

Yaklaşık 700 milyon dolarlık bütçenin yarısından fazlasının 13 kömür santralindeki yenileme çalışmaları için kullanılması planlanıyor.

Bunun yanında 185 milyon doların Alaska, Maryland ve Batı Virginia'daki tesislerde şirket fonlarıyla eşleştirilmesi, 75 milyon doların ise Kuzey Kaliforniya'da uzun süredir gündemde olan West Gateway ihracat terminali projesine aktarılması bekleniyor.