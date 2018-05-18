Trump'un golf tesislerine silahlı saldırı

18 Mayıs 2018

Florida eyaletinde bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'un sahibi olduğu golf tesislerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Florida eyaletinin Doral şehrinde yerel saat ile 01.30'da meydana gelen olayda, saldırganın, Trump'a ait Ulusal Doral Golf Klubü'ne girerek direkten Amerikan bayrağını indirdiği ve daha sonra da lobi bölümünde Trump aleyhine sloganlar atarak etrafa ateş açtığı bildirildi.

Güvenlik görevlilerinin olay yerine gelmesiyle çatışma yaşandığını belirten Miami-Dade Polis Şefi Juan Perez, "Saldırgan ilk başta tavana ateş ederek güvenlik görevlilerinin gelmesini bekledi ve pusu kurmak istedi. Pusu kurmayı başardı ancak çatışmada başarılı olamadı" ifadelerini kullandı.

Perez, yakalanarak tutuklanan saldırganın çatışmada yaralandığını ve bir polisin de kolunun kırıldığını belirtti.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA