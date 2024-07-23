Tüm dünyayı etkileyen CrowdStrike krizi Rusya ve Çin'i neden vurmadı?

ABD ve Avrupa'daki işletmeler, Cuma günü havaalanları ve otelleri etkileyen küresel bir BT kesintisiyle uyanırken, Çin hafta sonuna büyük ölçüde etkilenmeden girdi. Kesintinin, Teksas merkezli siber güvenlik şirketi CrowdStrike tarafından yapılan bir yazılım güncellemesinden kaynaklandığı belirlendi. Şirket, gelirinin yarısından fazlasını ABD'den elde ediyor ve teknolojisi dünya genelindeki en büyük bankalar, sağlık ve enerji şirketleri tarafından kullanılıyor.

Çin neredeyse etkilenmedi

CNBC-E'de yer alan habere göre, Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü Gao Feng, "Cuma günkü CrowdStrike olayının Çin üzerindeki etkisi çok küçüktü ve yerel kamu hayatında neredeyse hiç etkisi olmadı. Sadece Çin'deki bazı yabancı şirketler etkilendi" dedi.

Çinli şirketlerin CrowdStrike kullanımı

ABD ve Çin hükümetleri, son yıllarda ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yerel şirketleri yerli teknolojiyi kullanmaya ve verileri yerel olarak depolamaya teşvik etti. Canalys, Çin yapımı UOS (Unity İşletim Sistemi) işletim sisteminin devlet kurumları ve devlet işletmeleri arasında giderek daha fazla benimsendiğini belirtti, ancak Windows hâlâ yerel kişisel bilgisayar pazarına hakim.

AppInChina'nın CEO'su Rich Bishop, "Çok az etki oldu çünkü CrowdStrike Çin'de neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu kısmen, CrowdStrike'ın korunmak üzere tasarlandığı birçok güvenlik tehdidinin Çin'den kaynaklanması nedeniyle" dedi. Bishop, Çinli şirketlerin genellikle Tencent, 360 ve diğer şirketlerin ürünlerini kullandığını ekledi.

CrowdStrike, son yıllık siber tehdit raporunda, "Çin bağlantılı düşmanların geçen yıl küresel alanda benzersiz bir hızla faaliyet göstermeye devam ettiğini, hedefli grup gözetim verileri, stratejik istihbarat ve fikri mülkiyet toplamak için gizlilik ve ölçekten yararlandığını" belirtti.

Rusya da etkilenmedi

Rusya, CrowdStrike’ın yazılım güncellemesi kaynaklı küresel BT kesintisinden büyük ölçüde etkilenmedi. Rus yetkililer, yıllardır uygulanan Batı yaptırımları nedeniyle artan öz yeterliliklerini öne sürdü. Rusya'da yerli siber güvenlik firmaları, özellikle Kaspersky Labs, piyasaya hakim durumda. Rus hükümeti ve büyük şirketler, yerli yazılım ve teknolojilere yönelerek yabancı yazılımlara bağımlılıklarını azalttı. Bu durum, Moskova'nın BT kesintisinden etkilenmemesinin ana nedeni olarak gösterildi.