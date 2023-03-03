Tüm hanelerin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Elde edilen enerji, söz konusu dönemde tüm hanelerin ya da yıl boyunca 16 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya denk. Ayrıca ülkede doğal gaz santrallerinden üretilen elektriğin de 45 teravatsaat üzerine çıktığı belirtildi.

İngiltere’de kış döneminde hidro, rüzgâr ve güneşten üretilen elektrik, geçen yılın aynı dönemine göre 4 teravatsaat artış gösterdi. Üretimin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaması durumunda ise ülkede net gaz ithalatının yüzde 22, boru hatlarıyla gaz ithalatının ise yüzde 28 olacağı belirlendi.

ECIU’nun analizindeki hesaplamalara göre kış döneminde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin doğal gazla üretilmesi halinde ise 95 teravatsaat gaz ya da 110 tanker gemisi sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) karşılık gaz kullanımı ihtiyacının ortaya çıkacağı belirtildi.

Bu miktar da İngiltere’de 10 milyon hanenin kış döneminde kullandığı gaz miktarına eşit. Öte yandan nükleer ve biyokütlenin de aralarında olduğu diğer kaynaklardan ise aynı dönemde 28 teravatsaat elektrik üretildiği belirtildi.

Analize ilişkin değerlendirmede bulunan ECIU Enerji Bölümü Başkanı Jess Ralston, İngiltere'de "eski elektrik sisteminin" değişmeye başladığını ve yenilenebilir kaynakların giderek üretimde daha fazla pay aldığını söyledi. Batarya kurulumlarının büyümesi ve kara rüzgâr santrallerine yönelik yasağın kaldırılmasının da yenilenebilir kaynakların sisteme daha fazla girmesini ve İngiltere'nin uluslararası gaz piyasalarındaki değişikliklere maruz kalmasının önleneceğini söyledi.