Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor
Almanya ile Türkiye arasındaki hükümetler arası diyalog bugün yeniden başlatılıyor. Türkiye ve Almanya arasında hükümetler arası görüşmeler bir süredir yapılmıyordu.
Türkiye ile Almanya arasındaki hükümetler arası konsültasyonların bugün yeniden başlatılacağı bildirildi.
Deutsche Welle'nin Die Welt gazetesinden aktardığı haberde, Almanya İçişleri Bakanlığı temsilcileriyle yüksek düzey Türk yetkililerin bugün Berlin'de bir araya gelecekleri belirtildi.
Görüşmelerde ele alınacak konular arasında DEAŞ ile mücadele de bulunuyor.
Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerinden Suriye'ye giden ve gelen cihatçı teröristlerin çıkış noktası Almanya'dır. Diğer taraftan Türkiye defalarca ağır saldırılara hedef olmuştur. Dolayısıyla terörizm olarak nitelediğimiz fenomenle Türkiye ile işbirliği içinde mücadele etme gerekliliği değişmemiştir” dedi.
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