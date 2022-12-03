Türk çayı Fas'ta tanıtıldı

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Türk çay kültürünün tanıtılması için etkinlik düzenlendi.

Somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine eklenen Türk çay kültürünün tanıtılması etkinliği, Türk ve Azerbaycan heyetleri ortaklığında tanzim edildi.

Etkinliğe katılanlara çayın yanı sıra baklava ve çeşitli tatlılar da ikram edildi.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile birlikte sundukları çay kültürü ile ilgili dosyanın kabul edilmesinin ardından Çaykur tarafından Rabat'ta bir yan etkinlik yapıldığını ifade etti.

Aybet, etkinlikte UNESCO Büyükelçilerine Türk çay kültürünü tanıttıklarını söyledi. UNESCO'nun Azerbaycan Büyükelçisi Elman Abdullayev de "kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak başvurusu olan çay kültürünün, somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine eklendiğini" anımsattı.

Abdulayev, çay kültürünün listeye eklenmesinin oldukça önemli ve tarihi bir durum olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak başvurusunun ardından Fas'ta perşembe günü düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda, "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği" ile "çay kültürü", somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine kaydedilmişti.