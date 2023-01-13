Türk şirketi Cezayir’de çölde tarım yapmaya başladı

Adrar Valisi Behlül el-Arabi’nin ziyaret ettiği proje alanında, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile büyükelçilik yetkilileri de incelemelerde bulundu. Sarl Dunaysır Şirketi Müdürü Hakkı Keleşoğlu, geçen yıl test amaçlı yaptıkları çölde tarım projesini 2023’ün ilk günleri itibariyle profesyonel olarak başlattıklarını söyledi.

Keleşoğlu, şu ana kadar 420 hektarlık alanda ekim yaptıklarına ve 60 bin ağaç diktiklerine dikkati çekerek, “Hedefimiz, 3 bin hektar alanda daha tarla tarımı, 300 hektar alanda meyvecilik, 4 hektar alanda da profesyonel seralarda sebzecilik yapmak. Tarımın yanı sıra hayvancılık da yapacağız. İlk etapta küçükbaş hayvancılık ile başlangıç yapıldı, önümüzdeki günlerde de büyükbaş hayvanların alınması hedefleniyor” dedi.