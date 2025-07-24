Türkiye ‘Eurofighter Typhoon’ anlaşmasını imzaladı, Yunanistan 'köstek' pozisyonuna devam
Türkiye’nin ‘Eurofigher Typhoon’ savaş uçaklarını satın almasının önünü açan anlaşmanın imzalanması üzerine Yunanistan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği’nin savunma programı SAFE’e Ankara’nın erişimini engellemeye çalışacağını ifade etti. Miçotakis, “Türkiye Yunanistan'a karşı savaş sebebi olarak ısrar ettiği ve Ege'deki gri bölgelerle ilgili sorunları gündeme getirdiği sürece programa katılmayacaktır. Yunanistan buna izin vermeyecektir” ifadesini kullandı.
Türkiye dün Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak üzere dün İngiltere ile kritik bir anlaşmaya imza attı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla ‘Eurofighter Typhoon’ konusunda tam kapsamlı anlaşmaya bir adım daha yaklaşıldı. Almanya da Türkiye’ye Eurofighter satışını resmen onayladı.
Miçotakis rahatsız
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAİ TV’de yayınlanan mülakatında, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına katılması için 27 üye ülkenin oybirliği gerektiğini ifade etti.
Miçotakis, Türkiye’in Yunanistan’a karşı ‘savaş sebebi’ konusunda ısrarını sürdürdüğü ve Ege’deki gri alan meselesini gündeme taşıdığı sürece programa katılamayacağını ve Yunanistan’ın buna izin vermeyeceğini söyledi.
Dış basına da konuşan Başbakan Miçotakis, Eurofighter'ların Atina hükümetine karşı kullanılmaması için güvence talep etti.
'Eurofigher'ları engelleyemeyiz ama...'
Yunanistan lideri, "Türkiye savunma sanayisi güçlü, büyük bir ülke. Eğer birileri Türkiye'nin herhangi bir savunma ekipmanı satın almasını engelleyebileceğini düşünüyorsa, çok cahildir. Böyle bir şey asla olmadı, olamaz da. Ancak, Avrupalı müttefiklerimizi bu uçakların gelecekte nasıl teslim edileceği, potansiyel kullanımı ve desteklenmesi konusunda bazı koşulların olabileceği hakkında bilgilendirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ortak savunma projelerinin desteklenmesi için oluşturulan 'Security Action for Europe' (Avrupa Güvenlik Eylem Planı), ilk etapta 150 milyar Euro'luk bir savunma harcamaları fonunu içeriyor.
Türkiye, Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) kapsamında AB savunma sanayi finansmanına ve ortak tedarik programlarına teknik olarak erişim hakkına sahip...