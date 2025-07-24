Türkiye ‘Eurofighter Typhoon’ anlaşmasını imzaladı, Yunanistan 'köstek' pozisyonuna devam

Türkiye dün Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın almak üzere dün İngiltere ile kritik bir anlaşmaya imza attı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla ‘Eurofighter Typhoon’ konusunda tam kapsamlı anlaşmaya bir adım daha yaklaşıldı. Almanya da Türkiye’ye Eurofighter satışını resmen onayladı.

Miçotakis rahatsız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, SKAİ TV’de yayınlanan mülakatında, Türkiye’nin AB’nin SAFE programına katılması için 27 üye ülkenin oybirliği gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, Türkiye’in Yunanistan’a karşı ‘savaş sebebi’ konusunda ısrarını sürdürdüğü ve Ege’deki gri alan meselesini gündeme taşıdığı sürece programa katılamayacağını ve Yunanistan’ın buna izin vermeyeceğini söyledi.

Dış basına da konuşan Başbakan Miçotakis, Eurofighter'ların Atina hükümetine karşı kullanılmaması için güvence talep etti.

'Eurofigher'ları engelleyemeyiz ama...'

Yunanistan lideri, "Türkiye savunma sanayisi güçlü, büyük bir ülke. Eğer birileri Türkiye'nin herhangi bir savunma ekipmanı satın almasını engelleyebileceğini düşünüyorsa, çok cahildir. Böyle bir şey asla olmadı, olamaz da. Ancak, Avrupalı müttefiklerimizi bu uçakların gelecekte nasıl teslim edileceği, potansiyel kullanımı ve desteklenmesi konusunda bazı koşulların olabileceği hakkında bilgilendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından or­tak savunma projelerinin desteklenme­si için oluşturulan 'Security Action for Europe' (Avrupa Güvenlik Eylem Planı), ilk etapta 150 milyar Euro'luk bir savunma harcamaları fonunu içeriyor.

Türkiye, Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) kapsamında AB savunma sanayi finansmanına ve ortak tedarik programlarına teknik olarak erişim hakkına sahip...