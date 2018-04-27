"Türkiye ile ABD arasında diyaloğu destekliyoruz"

27 Nisan 2018

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasındaki diyaloğu desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ının ilk oturumunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararından dolayı kaygı duyduğuna ve yaptırım uyarısında bulunduğuna yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Stoltenberg, "Bu açıklamaları gördük. Ankara ziyaretimde de bunu görüşmüştük. Türkiye ile ABD arasında bu konudaki diyaloğu destekliyoruz" dedi.

Rusya ile ilişkilere de değinen Stoltenberg, "Rusya'yla ilişkilerimizde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Soğuk Savaş döneminde değiliz ancak Soğuk Savaş sonrasında stratejik ortaklık inşa etmeye çalıştığımız bir dönemde de değiliz" diye konuştu.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı birlik içinde ve kararlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'deki gelişmeler

Stoltenberg, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasındaki görüşmeyi "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, taraflar arasındaki sorunların tam anlamıyla çözülmesi için "daha uzun bir yol olduğunu" söyledi.

Kuzey Kore'ye yönelik güçlü uluslararası yaptırımların bugün kaydedilen gelişmelerde etkili olduğunu ifade eden Stoltenberg, NATO'nun siyasi çözümü desteklemeye devam ettiğini anımsattı.

Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Senato'daki oylamanın ardından çok kısa sürede NATO'ya gelmesinin ittifaka verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Pompeo'yla kısa bir ikili görüşme yaptığını da aktaran Stoltenberg, Rusya'yla ilişkiler ve Irak eğitim misyonuna dair görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA