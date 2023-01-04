Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzaladı

2023’ün iki ülke arasında başta enerji olmak üzere işbirliğinin daha da arttığı bir yıl olması temennisinde bulunan Dönmez, “Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak ve yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak” diye konuştu.

Sürecin işleyişi hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti: “Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye, 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu, Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk.”

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov da anlaşma için "tarihi bir belge" dedi.