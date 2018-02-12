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"Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Astana'da bir araya gelebilir"

Suriye'de çatışmasızlık sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının, mart ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelebileceği belirtildi.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Astana'da bir araya gelebilir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile gelecek ay bir araya gelebileceğini söyledi.

Bogdanov, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının bir sonraki görüşmesinin ne zaman düzenlenmesinin planlandığı sorusuna, "Şu anda tarihler üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. Üçlü toplantı muhtemelen mart ayında Astana'da gerçekleşecek" dedi.

Bogdanov ayrıca, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin uygulamada kalma süresinin, gerekmesi halinde uzatılabileceğini de belirtti.

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