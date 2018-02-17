17 Şubat 2018

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Münih'te devam eden Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen panelde PKK'ya yakınlığıyla tanınan Sol Parti Milletvekili Heike Haensel'in Türkiye'ye silah teçhizatı verilmesi konusundaki soruya verdiği cevapta Türkiye'nin çok önemli bir NATO partneri olduğunu belirterek ''Gerçek şu ki bugün Başbakan'ın konuşmasını da dinledik. Türkiye, teröre Almanya'dan çok daha fazla insanı kurban verdi. Türkiye, terörle mücadelede çok önemli bir partner.'' dedi.

De Maiziere, teröre karşı mücadelede partnerlerin yalnız bırakılması ve desteklenmemesi durumunda dünyanın daha güçlü olacağına inanmadığını da vurguladı.

Almanya İçişleri Bakanı, terör örgütü DEAŞ'ın ilan ettiği ''İslam Devleti'' tanımlamasına katılmadığına, bu ifadenin teröristlerin istediği bir şey olduğuna dikkati çekerek kendisinin her zaman ''Sözde İslam Devleti'' dediğini kaydetti.

Kaynak: AA