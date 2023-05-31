Türkiye ve BAE ortaklık anlaşması onaylandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış ticaretten sorumlu bakanı Thani al Zeyoud, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor ve iki ülkenin petrol dışındaki ticaretini önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar doların üzerine çıkarmasını sağlayacak" dedi.