İsrail'in Türkiye'den ticarete 'Bypass' planı

Ticaret Bakanlığı'nın tüm ticaretin durdurulduğunu açıkladığı İsrail'deki ithalatçılar, Türkiye ile ihracatlarının devam etmesini sağlayacak "bypass" yöntemi buldu.

İsrail'in önde gelen Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, "iShip Forwarding" isimli İsrailli nakliye şirketi, "üçüncü ülkeler" üzerinden Türkiye'nin ihracat kısıtlamasını aştıklarını iddia etti.

"Ticaret yasağı hakkında önceden bildirimde bulunulmadığı için sektörde ciddi bir sorun ortaya çıktı" ifadesinde bulunan iShip Forwarding CEO'su Eitan Ivan, "Türk üreticilerin hazırladığı siparişler var, ödemesi yapılmış ve Türkiye'de sıkışıp kalmış mallar da var, biz her şeyden önce bu sevkiyatları kurtarmak istiyoruz" dedi.

Ivan ayrıca, "Aslında bu pahalı bir süreç ancak üretim hatlarının durdurulması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar ölçülemeyecek kadar büyük." ifadesinde bulundu.

Türk ürünlerinin önce üçüncü ülkelere, oradan da İsrail'e nakledildiği yeni lojistik rota hakkında Ivan tarafından açıklama yapılmazken Yedioth Ahronot gazetesindeki haberde, bu ülkelerin Bulgaristan ve Romanya olduğu öne sürüldü.