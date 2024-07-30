Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri, sınır kapısında normalleşmeyi görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Kılıç ve Rubinyan toplantı için bir araya geldi.

İki ülkenin ortak sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, Özel Temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.​​​​​​​