Türkiye'de de şikâyet çok! Google medya kuruluşları arasındaki rekabeti bozuyor mu?

Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Google algoritmasının medya kuruluşlarına verdiği öne sürülen zarara yönelik soruşturmasını tamamladı.

Reuters’ın haberine göre; piyasa faaliyetlerine yönelik araştırmasının ön bulgularını yayınlayan Güney Afrika Rekabet Komisyonu, Google’ın algoritmasının Güney Afrika’da küresel medya kuruluşlarını aramalarda ve en çok okunan haberlerde fazla, yerel dil ve medyayı ise eksik temsil ettiğini belirterek rekabeti bozduğuna hükmetti.

Komisyon raporunda, “Bu eşitsizlik son 14 yılda Güney Afrika'da medyanın erozyona uğramasına önemli ölçüde katkıda bulundu ve bu durum düzeltilmediği sürece de böyle olmaya devam edecek” ifadesi dikkat çekti.

Çözüm olarak yıllık 27 milyon dolar öde!

Güney Afrika Rekabet Komisyonu ise bu duruma çözüm olarak Google'ın Güney Afrika haber medyasına üç ile beş yıllık bir süre için yıllık yaklaşık 27.30 milyon dolar tazminat ödemesi ve “aynı zamanda yönlendirme trafikteki artışlar yoluyla medya ile sürdürülebilir şekilde ortak değer yaratacak değişiklikleri uygulamaya koyması” tavsiyesinde bulundu.

Komisyon 2025 yılı içerisinde nihai bir rapor yayınlayacak ve ilgili tüm taraflara davalarını destekleyecek kanıtları sunmaları için 7 Nisan'a kadar süre tanınacak.

Google iddiaları reddediyor...

Google, raporu ayrıntılı olarak inceleyeceğini ancak yayıncılardan orantısız kazanç sağladığı yolundaki iddialara katılmadığını söyledi.

Google'dan yapılan açıklamada, “2023’te, Google Arama ve Haberler gibi ürünlerimiz Güney Afrikalı yayıncılar için tahmini 350 milyon rand (yaklaşık 19 milyon dolar) yönlendirme trafiği değeri yaratırken, haber sorgularının yanında görüntülenen reklamlardan 19 milyon randdan (yaklaşık 1 milyon dolar) daha az kazandık” denildi.

Türkiye'de de şikayetler yoğun

Google'ın Ağustos 2024 ortasında yayınladığı 'çekirdek güncelleme' sonrası Türk medyasındaki pek çok dijital yayının trafiğinde dalgalanmalar yaşandı.

Altı ayı aşan süreç içinde Google, pek çok güncellemeyle algoritma değişikliğine giderken sitelerde yüzde 90'a varan trafik kaybı meydana geldi.

Türkiye'nin önde gelen onlarca haber sitesinin içerikleri Google Keşfet ve Google Haberler gibi platformlardan hemen hemen hiç trafik alamamaya başladı.