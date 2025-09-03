Türkiye'de de tüketiliyor! İngiltere'de çocuklara enerji içeceği satılmayacak

İngiltere, Türkiye'de de piyasada bulunan ve özellikle spor yapanların sıkça tükettiği enerji içeceklerine yönelik önemli bir adım attı.

İngiltere Hükümeti, enerji içeceklerinin tüm gençlere satışının yasaklanacağını açıkladı. Satış yasağı kapsamına ünlü markaların enerji içecekleri de dahil edilecek.

Yeni uygulamayla 40 bin çocuğun obez olmasının önüne geçileceği, ayrıca uyku kalitelerinin de artacağı tahmin ediliyor.

Enerji içecekleri, yüksek kafein içermelerinden dolayı özellikle çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor.

Tüm noktalarda satış yasaklanacak

Mynet'te yer alan habere göre, hükümet söz konusu içeceklerin 16 yaş altına satışını; internet, mağaza, restoran, kafe ve otomatlar dahil tüm noktalarda yasaklamayı planlıyor.

100 bin çocuğun günde en az 1 tane enerji içeceği tükettiği biliniyor. 13-16 yaş arasındaki gençlerin üçte biri ise haftada bir tane tüketiyor.

Yetkililer, yasağın 40 bin çocuğun obezite riskini azaltabileceğini ve sağlık sistemine onlarca milyon sterlin katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Enerji içeceğinin zararları neler?

Enerji içeceği, özellikle çocuklarda uykusuzluk ve konsantrasyon sorunlarını tetikliyor. Yüksek oranda şeker içeren enerji içecekleri ise obeziteye neden olabiliyor.

Öte yandan, stres, kaygı ve depresyonu da artırıyor.

İngiltere'de 2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırmada, enerji içeceği tüketimi ile artan baş ağrısı, tahriş, yorgunluk ve yetersiz uyku arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.