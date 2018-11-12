Türkiye'den ABD'ye taziye

12 Kasım 2018

Türkiye, California eyaletindeki yangında hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin California eyaletinde devam eden yangının büyük can kaybına ve maddi hasara yol açmasından üzüntü duyduk. Bu felaket sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yangın 450 kilometrelik alana yayıldı

California'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangınında 31 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin kuzeyinde devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik alana yayılan yangında, 228 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: AA