Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika gelişmesi...UEFA'nın Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Bakanlık'a çağırdı.

Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasında 'bozkurt' işareti yapmasına ilişkin Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi üzerine Demiral'a disiplin soruşturması açılmasının ardından dün, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

UEFA Soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Almanya İçişleri Bakanı Faeser ise, Melih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı 'bozkurt' işaretine ilişkin olarak, "Türk aşırı sağcıların sembolünün stadyumlarımızda yeri yok" demişti.