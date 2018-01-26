Türkiye'ye 3 milyar euroluk mali yardım, AB'yi karıştırdı

26 Ocak 2018

Avrupa Birliği (AB) ile 2016'da varılan mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar euroluk mali yardımın 3 milyar euroluk kısmının nasıl ödeneceği, AB içinde tartışma yarattı.



Financial Times gazetesinin haberine göre, Almanya ve Hollanda 3 milyar doların tamamının Avrupa Komisyonu tarafından ödenmesini istedi. Avrupa Komisyonu'nun ise, 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamasının zor olacağını belirterek bu öneriye karşı çıktığı belirtildi.

Mülteci anlaşması kapsamında daha önce Türkiye'ye yapılan 3 milyar dolarlık yardımın üçte ikisi AB üyesi ülkeler tarafından karşılanmıştı.

Financial Times'ın haberinde, anlaşmayı destekleyen ülkelerin diğer alanlarda harcamaların kısılmasıyla Avrupa Komisyonu'nun 3 milyar dolarlık yardımı üstlenebileceğini belirttiği, tartışmanın AB'nin gelecek bütçe yılıyla ilgili görüşmelerinde de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Anlaşmanın AB ve Türkiye kurumları açısından iyi işlediğine dikkat çeken Carneige Europe'dan Marc Pierini ise, "Fakat Ankara'dan gelen politik açıklamalarda bunun tam tersini duyuyoruz. Bunun nedeni ise paranın Türkiye'ye doğrudan nakit olarak verilmemesi" diye konuştu.

Mart 2016'da anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye'den botlarla Yunanistan'a geçen göçmen sayısı büyük oranda azalmıştı.

'AB yardımlarının aktarılmasıyla ilgili eleştirimiz var'