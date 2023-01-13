Twitter kullanıcı isimlerini satacak

Amerikan New York Times gazetesinin iddiasına göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.

Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.

Gazete, söz konusu planın bu tarihten bu yana düşünüldüğünü yazsa da Twitter tarafı iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmış değil.

Öte yandan Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tık özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

Twitter, Apple'ın App Store'da yaptığı kesintiler yüzünden iOS kullanıcıları için bu aboneliği 11 dolara yükseltmişti.

Gelen son haberler, Twitter Blue'ya üçüncü zammın geleceğini ortaya koydu. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Twiter Blue aboneliği zamdan sonra iOS için 19 dolara yükselecek.