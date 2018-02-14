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Uber 2017'de 4,5 milyar dolar kaybetti

Uber'in geçen seneki zararı, bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 4,5 milyar doları buldu.

Uber 2017'de 4,5 milyar dolar kaybetti
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Araç kiralama platformu Uber'in geçen seneki zararı, bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 4,5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin 2016'daki zararı 2,8 milyar dolardı.

Öte yandan şirketin geçen yılın son çeyreğindeki zararı, 2017'nin üçüncü çeyreğine göre azaldı.

Kaynaklar, Uber'in 3. çeyrekte 1,46 milyar dolar olan zararının 4. çeyrekte 1,1 milyar dolar seviyesine gerilediğini bildirdi. Dördüncü çeyrekte gelirler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,8 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

Uber, SoftBank Group'a yüzde 17,5 hisse satışını geçen ay tamamlamıştı.

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