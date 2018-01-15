UBS: Trump övgüyü hak ediyor

15 Ocak 2018

İsviçreli yatırım bankası UBS, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu ve büyüme yanlısı ekonomi politikaları nedeniyle övgüyü hak ettiğini bildirdi.

CNBC'nin haberine göre, bankanın açıklamasında, Trump'ın uygulamaya koyduğu vergi reformunun ve deregülasyon planlarının ABD'yi yatırımcılar için daha uygun bir yer haline getirdiği belirtildi. Öte yandan ABD'nin korumacı politikalarının ve Kuzey Kore'yle olası bir gerilimin bu olumlu ortama zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

UBS'nin Varlık Yönetimi Başkanı Mike Ryan, "ABD'yi iş dünyası için daha dost bir ülke haline getiren bu çabalar yeterli övgüyü almıyor. Trump başkan seçilmeden önce vergi reformu, diğer düzenlemeler ve altyapıya yönelik mantıklı yaklaşımlar masada değildi" dedi.

Ryan, vergi reformu öncesinde ABD'nin vergi düzenlemelerinin yetersiz olduğunu ve yatırımcılara güven vermediğini ifade etti.

"Çin'de yavaş büyüme ciddi bir risk"

UBS ayrıca Çin'de büyümedeki yavaşlamanın ekonomi açısından ciddi bir risk yaratavileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Çin'de artan yatırım seçeneklerinin dünyanın ikinci büyük ekonomisinin görünümünde olumlu bir etki yarattığı vurgulandı.

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