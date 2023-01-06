Üç ülke bir araya geliyor! Yeni hidroelektrik santrali inşa ediliyor
Orta Asya’ya elektrik sağlaması hedeflenen hidroelektrik santrali Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan işbirliği ile yapılacak. İnşa edilecek Kırgızistan’daki Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin bölgenin su ihtiyacını dengelemesi de bekleniyor.
Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bolat Akçulakov, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te temaslarda bulundu.
Kazak Bakan Akçulakov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev ve Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov ile bir araya geldi.
İnşaa için imzalar atıldı
Bakanlar, toplantı sonrası Kırgızistan’da Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin inşası için yol haritasını imzaladı.
Söz konusu yol haritasında taraflar, projenin uygulanmasına yönelik koşullar üzerinde anlaştı ve santralin zamanında faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları belirledi.
Kırgızistan’ın en büyüğü olacak Kambarata Hidroelektrik Santrali'nin aynı zamanda Orta Asya ülkelerine enerji sağlaması ve bölgenin su ihtiyacını dengelemesi bekleniyor.