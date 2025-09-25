Uçaklarda "ayakta yolculuk" dönemi iddiası! 1 Euro’ya bilet, yolcu kapasitesinde yüzde 20 artış

Yabancı havayolu şirketlerinin, masrafları azaltmak için tepki çeken bir karar üzerinde çalıştığı ve uçaklarda "ayakta yolculuk" dönemine hazırlandıkları iddia edildi.

Dış basında yer alan iddia büyük tepki çekerken, yolcuların tamamen oturmadan açılı bir şekilde eğilmelerine olanak tanıyan koltukların 2026 yılında piyasaya sürüleceği öne sürülüyor.

Yolcu kapasitesini yüzde 20 artırıyor

2,8 milyon takipçili Entrepreneurship adlı Instagram hesabının ortaya attığı iddiaya göre, Aviointeriors tarafından üretilen koltuklar, yolcu kapasitesini yüzde 20 oranında artırırken, düşük maliyetli bilet imkanı sunuyor.

Ayakta yolculuk bileti 1 Euro

İddiaya göre ayakta yolculuğu seçenler tek yönde 1-5 Euro gibi düşük bir fiyata uçabilecek. Karar tepki çekse de İspanya'dan Doğu Avrupa'ya giden havayollarının bu konsepte ilgi duyduğu iddia ediliyor. Özellikle kısa süreli yolculuklarda ve kısıtlı bir bütçede, bu seyahatin de değerlendirilebilir olduğu savunuluyor.

Ancak yolculuk deneyiminin sınırlarını zorlayan bu iddialar henüz hiçbir havayolu şirketi tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

İlk prototip 2018'de tanıtıldı

Skyrider 2.0 adı verilen bu dik oturma düzeni ise ilk kez Hamburg'daki Aircraft Interiors Expo 2018'de tanıtılmıştı. Koltuk yenilikçi olarak adlandırılmış, uçak deneyimini daha geniş bir yolcu pazarına açarken, aynı uçakta karma sınıfların da uçması için kullanışlı bir alan yarattığı ifade edilmişti. Koltuğun havayolu şirketlerinin yolcu sayısını yüzde 20 oranında artıracağı ve karlılığa da katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Uçaklarda koltuk sayısı değişiyor

Yolcu uçaklarındaki koltuk sayısı, uçağın modeline, gövde tipine ve kullanım amacına göre değişse de genelde Boeing 737'lerde 85–230 koltuk, Airbus A320'lerde 100–240 koltuk, Embraer E-Jet serisinde ise 70–130 koltuk bulunuyor. Geniş gövdeli uçaklarda koltuk sayısı 300'ün, mega uçaklarda ise 500'ün üzerine çıkıyor.