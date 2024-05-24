Uçakta kızamık paniği: Yolculara uyarı yapıldı

Londra'dan Dublin'e giden Ryanair uçağında, uçuştaki yolcuların ve mürettebatın bulaşıcı kızamık hastalığına yakalanmış olabilecekleri uyarısı yapıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden FR123 sefer sayılı uçuştaki yolcular için yayımlanan halk sağlığı bildirisinde, "Sizden, maruziyetten itibaren 7 Haziran'a kadar 21 gün boyunca kızamık belirtilerine karşı özellikle dikkatli olmanızı rica ediyoruz" denildi.

İki kez MMR aşısı olmuş, daha önce kızamık hastalığı geçirmiş veya 1978'den önce İrlanda'da doğmuş kişilerin muhtemelen bağışık olduğu belirtildi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'de yer alan habere göre, kişilerin 7 Haziran sonrasına kadar hamileler, 12 aydan küçük bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler gibi hassas kişilerle temastan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Kızamığın belirti ve semptomları burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığına benzer semptomları içeririyor. Diğer semptomlar arasında gözlerde ağrı, 38 derece veya daha yüksek ateş ve genellikle önce baş ve boyunda ortaya çıkan, sonrasında vücudun geri kalanına yayılan döküntü yer alıyor.

İngiltere ve İrlanda'nın tamamında enfeksiyonlar artarken, Nisan ayında yalnızca Londra'da 74'ten fazla vaka tespit edilmişti.