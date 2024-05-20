Ryanair'in yıllık kar miktarı açıklandı

Ryanair, eski İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un yönetim kuruluna katılmasıyla birlikte 1,9 milyar Euro'luk rekor kar açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İrlanda merkezli Ryanair, bilet fiyatlarında indirime giderek yolcu sayısını yüzde 9 arttırdı ve 184 milyon yolcu taşıdı. Dublin borsasında işlem gören Ryanair, 2024 sonuna kadar 200 milyon yolcu taşımayı hedeflediğni açıkladı.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının geçen yaza göre daha düşük olmasınn beklenildiği ve müşteri çekmek için daha düşük ücretler sunulmaya itildikleri belirtildi.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, "[2024 yazında] yolcular ve havalimanı ortakları için mümkün olduğunca fazla büyüme sağlamayı planlıyoruz, ancak bu gecikmeler daha düşük getirili [ikinci yarıda] planlanandan daha fazla trafik artışı olacağı anlamına geliyor." ifadesinde bulundu.

Şirketin yıllık kar miktarının mimarlarından olan Rudd, David Cameron'ın İngiltere Başbakanı olduğu dönemde enerji ve iklim değişikliği bakanlığı yapmıştı. 2016 - 2019 yılları arasında iki yıl İngiltere İçişleri Bakanlığı görevini yerine getiren Rudd, göçmenlere kötü muamele yapıldığı skandalının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etmişti.