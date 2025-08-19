Üçlü zirve gündemde! Trump tarihi verdi: Putin ve Zelenski bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna liderleri arasında bir görüşme organize etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Trump, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde konunun gündeme geldiğini belirterek sosyal medya hesabından, "Toplantıların sonunda Başkan Putin’i aradım ve belirlenecek bir yerde, Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında bir görüşme için hazırlıklara başladım" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, bu görüşmenin ardından kendisinin de dahil olacağı üçlü bir toplantının yapılacağını söyledi. Her iki buluşma için tarih vermeyen Trump, ABD basınının aktardığına göre ay sonunu işaret etti.

Trump, gün içindeki temaslarının Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu garantiler, ABD ile koordinasyon halinde çeşitli Avrupa ülkelerince sağlanacak" dedi. Sosyal medya paylaşımında ise, "Herkes Rusya/Ukrayna için BARIŞ olasılığından çok mutlu" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yürüttüğü görüşmelerin 'yolun sonu olmadığını' vurguladı. Trump, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.

Trump: Ateşkes olmadan da barış anlaşması yapılabilir

Trump, geçmişte altı farklı savaşı sona erdirdiğini hatırlatarak ateşkes olmadan da barış anlaşması yapılabileceğini savundu. Hedeflerinin "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmak" olduğunu belirten ABD Başkanı, uzun vadeli barış konusunda "Hiç şüphem yok" dedi. Güvenlik garantileriyle ilgili olarak ise, "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız" sözlerini dile getirdi.

Zelenskiy’den destek çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve ABD ile Avrupa’daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var" diyerek üçlü görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Zelenskiy, barış sürecinin güvence altına alınması için Trump’tan 'silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini' belirtti.

Financial Times’ın iddiasına göre Zelenskiy, güvenlik anlaşması karşılığında ABD’den 100 milyar dolarlık silah alımı ve 50 milyar dolarlık ortak İHA üretimi konusunda taahhütte bulundu. Bu iddia doğruysa Trump, görüşmeden yalnızca diplomatik bir sonuç değil aynı zamanda yeni bir ekonomik anlaşma da çıkarmış olacak.

Uluslararası tepkiler

Görüşme için Beyaz Saray’a gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump’a 'çıkmazı bozduğu' için teşekkür ederek, barış çabalarından dolayı övgüde bulundu. Rutte, "Eğer bunu doğru oynarsak, bu işi bitirebiliriz. Ve bitirmek zorundayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da üçlü toplantı fikrine destek vererek, "Bunu çözmenin tek yolu bu" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Macron, görüşmenin Avrupa’nın da dahil olduğu dört taraflı bir formatta yapılması gerektiğini vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ise konuşmasına Trump’ın 'gençliği' hakkında yaptığı bir espriye yanıt vererek başladı. Trump, Stubb’ı genç ve güçlü olarak tanımlarken, Stubb da bu yorumu eşine anlatacağını söyleyerek karşılık verdi. Stubb, "Son iki haftada, bu savaşı sona erdirmek için son 3,5 yılda kaydettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik" dedi.