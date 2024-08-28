Ukrayna, bir Rus Su-25 jetinin düşürüldüğünü açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 28. Mekanize Tugayı'na bağlı birliklerin Kramatorsk yönünde uçan Rus ordusuna bağlı Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Rus ordusuna bağlı olduğu iddia edilen 2 adet Su-25 tipi uçağa yerden yapılan atışlar ve ardından uçaklardan birinin düştüğüne dair görüntü yayınlayan Ukrayna, gün geçtikçe biraz daha artan gerilimin altını çizmiş oldu.