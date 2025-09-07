Ukrayna - Rusya krizi derinleşiyor! Ukrayna Başbakanı 'bir ilk' diyerek açıkladı...

Ukrayna'nın başkenti Kiev, bu sabah Rusya'nın düzenlediği saldırılarla sarsıldı. Saldırılar, özellikle başkentin Pecherskyi bölgesindeki bir hükümet binasını hedef aldı ve bina alevlere teslim oldu.

Haber, başkent askeri yönetim şefi Timur Tkaşenko tarafından doğrulandı. Ülke genelinde hava saldırısı sirenleri çalarken, itfaiye ekipleri yanan binaya müdahale etti. Ukraynalı yetkililer, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen drone saldırılarının, hem batı hem de doğu bölgelerindeki yüksek binaları vurduğunu belirtti.

Can kayıpları ve yaralılar var

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Acil Durum Servisi de çok sayıda yüksek binanın hasar gördüğünü duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, saldırının önemine vurgu yaparak, "Savaş boyunca ilk kez Ukrayna hükümetinin bir ana binası, düşman saldırısıyla hasar gördü" ifadelerini kullandı. Başbakan, itfaiye ekiplerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Ülkenin farklı bölgelerine de saldırı düzenlendi

Sadece Kiev değil, ülkenin diğer bölgeleri de saldırılardan etkilendi. Güneydoğudaki Sumi bölgesinin askeri valisi Oleg Grigorov, Putivil kasabasına yönelik saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında 9 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir diğer saldırı da Zaporijya şehrini hedef aldı. Bölgenin askeri yönetim şefi Ivan Fedorov, bu saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu.