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Ukrayna'da helikopter düştü: 4 ölü

Ukrayna'nın Poltova bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Ukrayna'da helikopter düştü: 4 ölü
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Ukrayna'nın Poltova bölgesindeki Kremençuk şehri yakınlarında Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Poltova bölgesi Devlet Olağanüstü Haller Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Rıbalko, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada özel bir firmaya ait Mi-8 tipi helikopterin Kremençuk şehri yakınlarında akşam saatlerinde eğitim uçuşu esnasında düştüğünü söyledi.

Rıbalko, ilk belirlemelere göre düşen helikopterde 4 kişinin bulunduğunu ve hepsinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza ile ilgili olarak güvenlik güçlerinin incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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