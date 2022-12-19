Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama! Kritik altyapı tesisleri hasar gördü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri yükseldi. Rus güçleri tarafından insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda can kaybının olmadığı açıklandı. Patlama sonrası açıklama yapan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü söyledi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamaların meydana geldiğini belirterek "Başkentin Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu." ifadesini kullandı.
Kritik altyapı tesisleri hasar gördü
Saldırılarda Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Kiev'de can kaybı yok. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
Rus güçleri İHA'larla saldırdı
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba da sosyal paylaşım hesabından, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.