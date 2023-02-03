Ukrayna'ya hava saldırı sirenleri eşliğinde kritik ziyeret

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı saldırıların birinci yıl dönümüne az bir zaman kala Ukrayna'ya destek için Zelenskiy'i ziyaret ettiler.

Michel bu sabah Twitter'da yaptığı paylaşımda, Kiev'in ana meydanında çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Kararlılığımızda hiç azalma olmayacak. Sizi AB'ye olan yolculuğunuzun her adımında destekleyeceğiz" dedi.

Sirenler çaldı

Hava saldırısı sirenlerinin ardından kente füze saldırısı yapıldığına dair bir haber bildirilmedi.

Zelenskiy, Rusya'ya daha sert yaptırımlar getirilmesi konusunda AB'ye çağrıda bulunurken, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları Ukrayna'nın taleplerini karşılamayacak gibi görünüyor.

Kiev, Rus işgali başladıktan günler sonra AB üyeliğine başvurmuştu. AB başvuruyu olumlu karşılamış fakat Ukrayna savaşta olduğundan dolayı, onun hızlı üyelik talebini reddetmişti.

Üç liderin Reuters tarafından görülen ortak açıklamasında, "AB, Ukrayna'yı ve Ukrayna halkını, Rusya'nın devam etmekte olan saldırgan savaşına karşı gerektiği kadar süre boyunca destekleyecek" denildi.

AB yetkilileri, Ukrayna'nın AB'ye üyeliği için siyasi ve ekonomik istikrardan, çeşitli AB yasalarının kabul edilmesine kadar birçok kriter talep etmişti. Üyelik süreci, yıllarca sürebilir.