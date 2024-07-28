Ülkede en uzun süre yayınlanan dizinin yıldızı Janet Andrewartha hayatını kaybetti

Avustralya'da 37 yıl ekranlarda kalarak ülkedeki en uzun yayınlanan dizi olan Neighbours'un yıldız oyuncusu Janet Andrewartha, 72 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, dizinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda yıldız için "Neighbours'taki herkes Janet Andrewartha'nın vefatından derin üzüntü duyuyor" denildi.

1999 yılında Lyn Scully karakteri ile diziye katılan Andrewartha'nın ölümü hakkında "Lyn Scully rolüyle izleyiciler tarafından çok sevilen Janet, oyunculuktaki geniş yelpazesi ile hatırlanacak" ifadesinde bulunuldu.

Diziden Susan Kennedy'yi canlandıran Jackie Woodburne, rol arkadaşı Andrewartha'nın ölümü hakkında "Tutkulu, politik, meraklı, son derece eksantrik, cömert ve eğlenceli. Benim için 45 yılı aşkın süredir sadık bir dosttu. Onu her gün özleyeceğim" dedi.

Dİzideki Paul Robinson karakteriyle tanınan Stefan Dennis ise "Sevgili Janet'i kaybettiğimiz için çok üzgünüm. O gerçekten de birlikte çalışmaktan ve yanında olmaktan zevk aldığım olağanüstü bir oyuncuydu. Hepimiz seni özleyeceğiz sevgili kızım" ifadesinde bulundu.

Andrewartha, Neighbours dizisinin yanı sıra Prioner, Embassy, Moby Dick gibi yapımlarda yer aldı.

Avustralya'da 41 sezon yayınlanan dizi, Kylie Minogue, Margot Robbie, Guy Pearce ve Hemsworth kardeşlerin üne kavuşmasını sağlamıştı.