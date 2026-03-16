UniCredit'ten Commerzbank için 34,7 milyar Euro'luk teklif
İtalyan bankacılık devi UniCredit, Alman Commerzbank için yaklaşık 34,7 milyar Euro değerinde satın alma teklifi sundu. Banka, teklif kapsamında Commerzbank'ın her bir hissesi için kendi hisselerinin 0,485’ini önerdiğini ve bunun hisse başına 30,8 Euro'ya denk geldiğini açıkladı. Bu fiyatın 13 Mart kapanışına göre yüzde 4 prim içerdiği belirtildi.
Hisse başına 30,8 Euro teklif
Açıklamada söz konusu teklifin "Commerzbank hissesi başına 30,8 Euroya, yani 13 Mart kapanış fiyatı üzerinden yüzde 4 prim anlamına geldiğini" ifade edildi. Bloomberg News'in hesaplamalarına göre teklifin toplam büyüklüğü yaklaşık 34,7 milyar Euroya karşılık geliyor.
BaFin'in kararı bekleniyor
Alman finansal düzenleyici kurumu BaFin'in önümüzdeki günlerde teklif fiyatına ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Yapılan açıklamada ayrıca "UniCredit'in kontrolü ele geçirmeden Commerzbank'ta yüzde 30'un üzerinde bir hisseye ulaşması bekleniyor" değerlendirmesine yer verildi.
Piyasa değerleri dikkat çekiyor
Cuma günü piyasa kapanışına göre Commerzbank'ın piyasa değeri yaklaşık 33 milyar Euro (yaklaşık 38 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde UniCredit'in piyasa değeri ise yaklaşık 96 milyar Euro olarak hesaplandı.
Gün sonunda Commerzbank hisseleri 29,95 Eurodan işlem görürken, UniCredit hisseleri 63,50 Euro seviyesinde kapanış yaptı.
Alman hükümeti karşı çıkıyor
Commerzbank'ta hissesi bulunan Alman hükümeti, bankanın UniCredit tarafından satın alınmasına karşı olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti.
Teklif süreci mayısta başlayabilir
UniCredit, satın alma teklifinin Mayıs ayı başında resmi olarak başlatılmasının ve yaklaşık dört hafta sürecek bir teklif döneminin öngörüldüğünü açıkladı.
İtalyan bankanın halihazırda Commerzbank'ta yüzde 30'un biraz altında bir paya sahip olduğu ve bu hisselerin büyük bölümünün doğrudan sahip olunan paylardan oluştuğu ifade edildi.