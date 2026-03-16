UniCredit'ten Commerzbank için 34,7 milyar Euro'luk teklif

İtalyan banka UniCredit, Alman bankacılık devi Commerzbank için yaptığı satın alma teklifinin detaylarını açıkladı.

Banka tarafından yapılan duyuruda, teklif kapsamında Commerzbank'ın her bir hissesi için UniCredit hisselerinin 0,485'inin verileceği belirtildi.

Hisse başına 30,8 Euro teklif

Açıklamada söz konusu teklifin "Commerzbank hissesi başına 30,8 Euroya, yani 13 Mart kapanış fiyatı üzerinden yüzde 4 prim anlamına geldiğini" ifade edildi. Bloomberg News'in hesaplamalarına göre teklifin toplam büyüklüğü yaklaşık 34,7 milyar Euroya karşılık geliyor.

BaFin'in kararı bekleniyor

Alman finansal düzenleyici kurumu BaFin'in önümüzdeki günlerde teklif fiyatına ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Yapılan açıklamada ayrıca "UniCredit'in kontrolü ele geçirmeden Commerzbank'ta yüzde 30'un üzerinde bir hisseye ulaşması bekleniyor" değerlendirmesine yer verildi.

Piyasa değerleri dikkat çekiyor

Cuma günü piyasa kapanışına göre Commerzbank'ın piyasa değeri yaklaşık 33 milyar Euro (yaklaşık 38 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor. Aynı dönemde UniCredit'in piyasa değeri ise yaklaşık 96 milyar Euro olarak hesaplandı.

Gün sonunda Commerzbank hisseleri 29,95 Eurodan işlem görürken, UniCredit hisseleri 63,50 Euro seviyesinde kapanış yaptı.

Alman hükümeti karşı çıkıyor

Commerzbank'ta hissesi bulunan Alman hükümeti, bankanın UniCredit tarafından satın alınmasına karşı olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti.

Teklif süreci mayısta başlayabilir

UniCredit, satın alma teklifinin Mayıs ayı başında resmi olarak başlatılmasının ve yaklaşık dört hafta sürecek bir teklif döneminin öngörüldüğünü açıkladı.

İtalyan bankanın halihazırda Commerzbank'ta yüzde 30'un biraz altında bir paya sahip olduğu ve bu hisselerin büyük bölümünün doğrudan sahip olunan paylardan oluştuğu ifade edildi.