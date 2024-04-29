Ünlü aktör Gerard Depardieu'ya gözaltı: Cinsel saldırı iddiaları

Fransız polisi, cinsel saldırı ve istismar suçlamarıyla sıkça ismi geçen Oscar adayı aktör Gerard Depardieu'yu ifade vermeye çağırdı. Fransa'nın başkenti Paris'teki bir polis karakoluna giden 75 yaşındaki aktör, "film setinde cinsel saldırı iddiaları" nedeniyle gözaltına alındı.

BFMTV haber kanalına konuşan bir polis, 75 yaşındaki aktörü, biri 2021'de bir film setinde , diğeri 2014'te başka bir çekimde olmak üzere iki kadının kendisine saldırdığı yönündeki iddiaları üzerine sorgulanacağını söyledi.

BFMTV'de yer alan haberde, Depardieu'nun cinsel saldırıda bulunduğu filmlerin isimleri "Les Volets Verts" ve "Le Magician et les Siamois" olarak açıklandı.

"Les Volets Verts" filminin set tasarımcısı olan şikayetçi kadın, Depardieu'nun kendisini setten ayrılırken yakaladığını, taciz ettiğini, müstehcen sözlerde bulunduğunu ve Depardieu hakkında resmi bir şikayette bulunduğunu söyledi.

"Le magician et le Siamois" filminin filminin set asistanı olan bir diğer şikayetçi kadın ise, Depardieu'nun kendisine uygunsuz sözler söylediği sırada taciz ettiğini öne sürdü.

Haberde ayrıca, Depardieu'nun kadınlardan özür dilediği ancak daha sonra kadınlara hakaret ettiği bilgisi yer aldı.