Ünlü bilim insanı da aralarında! Hızla yaklaşan gizemli 'uzaylı' Dünya'ya saldırabilir, tarih verdiler

Küçük bir grup bilim insanı tarafından yapılan tartışmalı bir araştırmada, galaksiler arası gizemli bir objenin kasım ayında Dünya’ya saldırması planlanan ‘düşman’ bir uzay aracı olabileceği iddiası ses getirdi.

Bu ay başında uzmanlar, Güneş Sistemi’ne doğru olağanüstü bir hızla uçan yıldızlararası nadir bir ziyaretçinin, ki şimdiye dek tespit edilen üçüncü, keşfini teyit etmişti.

'Dünya'ya saldırabilir'

İngiliz ve Amerikan tabloid basınında yer alan haberlere göre; salı günü yayınlanan taslak halindeki bilimsel çalışma, 31/ATLAS adlı nesnenin uzaylı teknolojisi olabileceğini ve gezegenimize sürpriz bir saldırı yapabileceğini öne sürdü.

Araştırmacıların iddiasına göre; bu nesnenin yörüngesi, kabiliyetli bir uzay aracının fark edilmeden kolayca Dünya’ya yaklaşmasını sağlayacak şekilde.

Yine iddiaya göre; gizemli obje, kasım ayı sonunda Güneş’e en yakın noktaya geldiğinde, Dünya’dan görünmeyecek; bu da onun gizlice saldırı hazırlığı yapmak üzere Güneş Sistemi’nde kalmak için gizli ve yüksek hızlı bir manevra yapmasına olanak tanıyacak.

Bilim insanları, 3I/ATLAS'ın Venüs, Mars ve Jüpiter gibi gezegenlere çok yakın geçen alışılmadık bir yörüngeye sahip olduğunu ve bunun tesadüfen gerçekleşme olasılığının yüzde 0,005'ten az olduğunu savunuyorlar.

Harvardlı bilim insanı da aralarında

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan bu makalenin yazarlarından birinin provokatif araştırmaları ve uzaylı zeka arayışına ilişkin açık sözlü görüşleriyle tanınan, Harvard Üniversitesi'nin önde gelen astrofizikçisi Avi Loeb olduğu ifade edildi.

Avi Loeb, 2017'de ‘Oumuamua’ adlı yıldızlararası nesnenin olağandışı ivmesi ve şekli nedeniyle, uzaylı bir medeniyet tarafından yaratılmış yapay bir insansız hava aracı olabileceğini öne sürerek büyük ilgi görmüştü.

Londra'daki Yıldızlararası Araştırmalar Girişimi'nden Adam Hibberd ve Adam Crowl da makalenin ortak yazarları arasında yer aldı.

'Gerçek çıkarsa sonuçları korkunç olabilir'

Yazarlar, makalelerinin tamamen varsayımsal bir bakış açısıyla yazıldığını ve mutlaka doğru olduğuna inandıkları bir şey olmadığını açıkça belirtmektedirler:

“Bu makale, dikkat çekici ancak, göstereceğimiz gibi, test edilebilir bir hipoteze dayanmaktadır. Yazarlar bu hipotezi mutlaka kabul etmemektedir, ancak bu hipotez kesinlikle analiz edilmeye ve raporlanmaya değerdir.”

Fakat makalenin yazarları bir de uyarıda bulunuyor: Hipotez doğru çıkarsa, sonuçları insanlık için potansiyel olarak dehşetli olabilir ve muhtemelen savunma tedbirlerinin alınması gerekir. (Bu önlemler nafile de çıkabilir.)

31/ATLAS nedir, ne kadar büyük, nasıl tespit edildi?

Şu anda resmi olarak 3I/ATLAS adlandırılan nesnenin, uzak bir yıldız sisteminden geldiği ve saniyede 60 kilometreden fazla bir hızla hareket ettiği düşünülüyor.

3I/ATLAS, 1 Temmuz'da Şili'nin Río Hurtado kentindeki Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) araştırma teleskopu tarafından tespit edilmişti.

Tahminlere göre 31/ATLAS’ın genişliği 10 ila 20 kilometre arasında olabilir, ancak çoğunlukla yansıtıcı buzdan oluşuyorsa daha küçük de olabilir.